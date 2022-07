Meteo Veneto: prevale il cielo sereno, possibili piogge sul Nord/Est

"Sull'Europa sud-occidentale insiste un'alta pressione con aria parecchio calda, mentre più a nord-est scorrono a tratti correnti con aria un po' più fresca a scarsa curvatura; l'effetto netto sul Veneto è un graduale contenuto riscaldamento, con culmine venerdì e temporanea attenuazione diurna nel fine settimana; anche se prevarrà un cielo sereno, nondimeno alcuni temporanei addensamenti nuvolosi con fasi di moderato rinforzo della ventilazione potranno associarsi a qualche locale episodio di pioggia, in gran parte di modesta entità e un po' più probabile a nord-est": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo a tratti qualche modesto addensamento soprattutto sulle zone montane; temperature un po' in aumento rispetto a martedì.

Domani cielo poco o a tratti parzialmente nuvoloso, con temporanei addensamenti e spazi di sereno probabilmente più ampi a fine giornata.

Precipitazioni: Assenti nelle ore più fresche; in quelle diurne la probabilità aumenterà fino a medio-bassa (25-50%) in montagna, bassa (5-25%) nelle valli e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per alcuni piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Temperature: Le minime subiranno in montagna un aumento, in pianura contenute variazioni di carattere locale; le massime in quota saranno stazionarie o in lieve calo, nelle valli saranno stazionarie o un po' in aumento, in pianura subiranno un contenuto aumento.

Venti: In quota dai quadranti nord-occidentali, fino al pomeriggio deboli e poi moderati; nelle valli e sulla fascia pedemontana, generalmente deboli con direzione variabile; altrove nelle ore più fresche deboli con direzione variabile, altrimenti da deboli a moderati dai quadranti sud-orientali per qualche temporaneo rinforzo di brezza a partire dalla costa.

Mare: Quasi calmo, al più in qualche momento poco mosso dal pomeriggio.

Venerdì 15 inizialmente, cielo sereno pressoché ovunque; in seguito cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso salvo locali addensamenti di sera a nord-est, in montagna tempo un po' variabile con spazi di sereno più persistenti a sud-ovest e crescente nuvolosità irregolare soprattutto a nord-est.

Precipitazioni: Fino al mattino assenti, poi probabilità in aumento fino a nulla o molto bassa (0-5%) sulla fascia pedemontana centro-occidentale, bassa (5-25%) su zone montane centro-occidentali e pianura nord-orientale, medio-bassa (25-50%) sulle zone montane orientali; si tratterà di piovaschi o rovesci temporaleschi da locali a sparsi, che interesseranno nelle ore pomeridiane più che altro le Dolomiti e di sera anche qualche parte del restante territorio a nord-est.

Temperature: Le minime sulle zone montane subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui anche delle diminuzioni, su quelle pianeggianti saranno un po' in aumento specie a sud; per le massime prevarrà un contenuto aumento, salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.

Venti: In quota perlopiù moderati, inizialmente da nord-ovest e poi da ovest; nelle valli e sulla fascia pedemontana, generalmente deboli con direzione variabile; altrove fino alle ore centrali deboli con direzione variabile, in quelle pomeridiane tendenti a divenire moderati o localmente tesi dai quadranti orientali per rinforzi a partire dalla costa.

Mare: Quasi calmo, al più poco mosso verso fine giornata.

Sabato 16 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi e alcuni addensamenti soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane, ove sarà un po' più probabile che si associno a qualche piovasco o rovescio temporalesco; le temperature minime in quota saranno stazionarie o in lieve calo, altrove aumenteranno; le massime subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui prevarranno lievi aumenti ad est, diminuzioni in montagna e a sud-ovest.

Domenica 17 cielo in prevalenza poco nuvoloso, con spazi di sereno anche ampi specie sulle Dolomiti e alcuni addensamenti soprattutto nelle ore pomeridiane sulle altre zone, ove non sarà da escludere qualche locale piovasco od occasionale rovescio temporalesco; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le massime in pianura e nelle valli prevarranno lievi diminuzioni.