Meteo Veneto: tempo stabile, solo in parte soleggiato

"Il Veneto si trova in una zona intermedia tra un promontorio anticiclonico, in espansione sull'Europa sud-occidentale, e una bassa pressione sull'Europa nord-orientale, che convoglia correnti d'aria un po' più fresca da nord-ovest. Il tempo sarà piuttosto stabile, soprattutto in pianura, ma solo in parte soleggiato; in montagna qualche episodio di instabilità potrà verificarsi nelle ore pomeridiane/serali fino a sabato. I valori termici più elevati sono attesi nel pomeriggio di venerdì e fino alla mattina di sabato, in seguito fino a lunedì saranno stazionari o anche un po' in diminuzione, comunque un po' superiori alla media del periodo": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo poco o parzialmente nuvoloso; possibile sulle zone montane qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o locale temporale. Temperature diurne in aumento sulle zone centro-occidentali, senza notevoli variazioni altrove.

Domani in prevalenza sereno in pianura e fino alla mattina anche in montagna, dove, a partire dalle ore centrali aumenterà la nuvolosità di tipo cumuliforme, che potrà estendersi anche alla pedemontana e in serata alla pianura nord-orientale.

Precipitazioni: Assenti sulla pianura centrale e meridionale e nella prima metà della giornata anche altrove, poi probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) sulle zone montane orientali, bassa (5-25%) sul resto della montagna e localmente sulla pedemontana e in serata sulla pianura nord-orientale; si tratterà di piovaschi o rovesci temporaleschi sparsi sulle Dolomiti, locali altrove.

Temperature: In aumento le minime sulla pianura centro-meridionale e le massime sulle zone sud-occidentali; stazionarie o in locale variazione altrove.

Venti: In quota moderati dai settori occidentali; nelle valli e sulla fascia pedemontana a prevalente regime di brezza. Altrove, fino alle ore centrali, deboli variabili, con brezze lungo la costa; dal pomeriggio moderati, a tratti tesi, dai quadranti orientali.

Mare: Poco mosso.

Sabato 16 cielo sereno o poco nuvoloso, con maggiori annuvolamenti nelle ore pomeridiane sulle zone montane e pedemontane.

Precipitazioni: In prevalenza assenti in pianura e fino alle ore centrali; in seguito probabilità in aumento fino a medio-bassa (25-50%) in montagna e localmente in serata anche in pianura, per piovaschi, rovesci e locali temporali.

Temperature: Minime in aumento in pianura, stazionarie o in locale diminuzione in montagna; massime pressoché stazionarie o in locale variazione.

Venti: In quota moderati dai settori nord-occidentali; nelle valli variabili, a prevalente regime di brezza. In pianura deboli o moderati, da nord-est fino alla mattina e dalla sera, per il resto deboli variabili, a regime di brezza lungo la costa.

Mare: Poco mosso o a tratti mosso.

Domenica 17 tempo in prevalenza soleggiato, salvo possibili nubi basse al mattino e qualche cumulo pomeridiano in montagna. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve flessione.

Lunedì 18 tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Temperature senza notevoli variazioni, salvo diminuzione delle minime in pianura.