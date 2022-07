Previsioni Meteo Veneto: lieve flessione delle temperature nel fine settimana

"Gradualmente si estende alla nostra regione l'influsso di un'alta pressione con aria calda, che insiste sul Mediterraneo occidentale e inizialmente contrasta un po' con la circolazione ciclonica d'aria più fresca presente sull'Europa nord-orientale; prevale il cielo sereno, a fronte più che altro di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi; dopo qualche lieve flessione nel fine settimana, le temperature sono destinate a risalire": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche cumulo soprattutto nel pomeriggio sulle zone montane e in serata sull'alta pianura centro-orientale, dove non si esclude qualche piovasco o locale rovescio temporalesco.

Domani cielo sereno o poco nuvoloso, salvo localmente qualche possibile nube stratificata fino al mattino sulle zone centro-settentrionali e qualche cumulo in seguito sulle zone montane.

Precipitazioni: Probabilità nelle primissime ore bassa (5-25%) di qualche fenomeno a prevalente carattere di rovescio o temporale sulle zone centro-orientali tra Prealpi ed entroterra pianeggiante, nulla o molto bassa (0-5%) altrove; in seguito precipitazioni assenti, a parte una probabilità nulla o molto bassa (0-5%) in montagna di locali piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Temperature: Variazioni poco significative, tra cui comunque sarà probabile qualche lieve diminuzione delle massime.

Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura direzione dai quadranti orientali e intensità in genere da moderata a debole, comunque un po' più significativa nelle prime ore sulla costa.

Mare: Nella prima parte della giornata poco mosso, in qualche momento anche mosso al largo il settore meridionale, poi tendente a divenire quasi calmo.

Lunedì 18 cielo in genere sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna.

Precipitazioni: Assenti, a parte una probabilità in temporaneo lieve aumento nelle ore pomeridiane fino a nulla o molto bassa (0-5%) sulle Prealpi e bassa (5-25%) sulle Dolomiti, eventualmente per locali piovaschi od occasionali rovesci temporaleschi.

Temperature: Le minime sulle zone pianeggianti in genere diminuiranno un po', per il resto i valori termici subiranno contenute variazioni di carattere locale.

Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali; nelle valli e sulla fascia pedemontana, deboli di direzione variabile; altrove in prevalenza dai quadranti orientali, a tratti moderati e sempre più spesso deboli.

Mare: Quasi calmo, od al più in qualche momento fino al primo pomeriggio poco mosso.

Martedì 19 ampi spazi di sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano sulle Dolomiti, in genere senza piogge; temperature minime pressoché stazionarie e massime un po' in aumento.

Mercoledì 20 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna, che localmente specie sulle Dolomiti si potrà associare a qualche rovescio o temporale; le temperature minime in quota aumenteranno un po', altrove subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui a sud prevarranno lievi diminuzioni; le temperature massime aumenteranno soprattutto sull'entroterra.