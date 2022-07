Previsioni Meteo Veneto: stabilità, poche nubi e temperature in ulteriore graduale aumento

"Un campo di alta pressione con aria calda si protende da sud-ovest su gran parte d'Europa; esso porta anche sulla nostra regione un tempo generalmente stabile, con scarsissima nuvolosità e temperature in ulteriore graduale aumento, con valori sensibilmente oltre le medie del periodo": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in genere sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme in montagna. Temperature in lieve aumento.

Domani prevalenza di cielo sereno, a fronte al più di qualche locale cumulo pomeridiano in montagna. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Minime con contenute variazioni di carattere locale; massime in contenuto aumento. Venti: In quota deboli od al più occasionalmente moderati, in prevalenza dai quadranti nord-occidentali; in pianura in prevalenza deboli con direzione variabile, con locale presenza di brezze sulla costa e a ridosso dei rilievi. Mare: Quasi calmo

Mercoledì 20 cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni: In montagna, specie sulle Dolomiti, sarà probabile qualche rovescio o temporale. Altrove precipitazioni assenti. Temperature: Valori massimi in moderato aumento, minime in aumento in montagna, perlopiù stabili su pianura e costa. Venti: In pianura perlopiù deboli meridionali, con diffusa presenza di brezze; in quota deboli in rotazione da nordovest a sudovest. Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 21 cielo in prevalenza sereno in pianura, parziale attività cumuliforme pomeridiana in montagna. In montagna specie sulle Dolomiti probabili rovesci o qualche temporale; non escluso qualche precipitazione anche sulle zone pedemontane. Temperature stabili o in contenuto aumento.

Venerdì 22 ulteriore rinforzo delle condizioni anticicloniche, con tempo stabile e temperature in ulteriore aumento, molto sopra le medie del periodo.