Previsioni Meteo Veneto: temperature in graduale aumento, "valori oltre le medie del periodo"

"Un campo di alta pressione con aria calda si protende da ovest su gran parte d'Europa, portando anche sulla nostra regione tempo stabile per la settimana in corso, con scarsissima nuvolosità, e qualche precipitazione perlopiù limitata ai rilievi; le temperature sono in ulteriore graduale aumento, con valori sensibilmente oltre le medie del periodo": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi prevalenza di cielo sereno, con qualche locale cumulo pomeridiano in montagna. Temperature massime in contenuto ulteriore aumento. Venti deboli con brezze diffuse su costa, valli e zone pedemontane.

Domani cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po' di attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni: In montagna, specie sulle Dolomiti, sarà possibile qualche rovescio o temporale. Altrove precipitazioni assenti. Temperature: Valori massimi in moderato aumento, minime in aumento in montagna, perlopiù stabili su pianura e costa. Venti: In pianura perlopiù deboli meridionali, con diffusa presenza di brezze; in quota deboli in rotazione da nordovest a sudovest. Mare: Calmo o poco mosso.

Giovedì 21 cielo in prevalenza sereno in pianura, parziale attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni: In montagna specie sulle Dolomiti probabili rovesci o qualche temporale; non escluso qualche isolata precipitazione sulle zone pedemontane. Temperature: Stabili o in contenuto aumento. Venti: In quota in prevalenza deboli occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sulle zone costiere, nelle valli e zone pedemontane. Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 22 cielo sereno o poco nuvoloso; dalla serata possibili rovesci o temporali sulle Dolomiti, e fenomeni meno probabili sulle zone prealpine. Temperature in ulteriore aumento.

Sabato 23 tempo soleggiato ma con tratti di nuvolosità specie al pomeriggio, con possibili rovesci o temporali più che altro limitati alle zone montane. Temperature in ulteriore aumento, molto sopra le medie del periodo.