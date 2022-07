Previsioni Meteo Veneto: probabili locali temporali dal pomeriggio/sera sulle Dolomiti

"Nella giornata di mercoledì il campo di alta pressione presente subirà un lieve cedimento per il passaggio di una ondulazione in quota con effetti sulla sola montagna veneta, dove saranno probabili locali temporali dal pomeriggio/sera, specie sulle Dolomiti. Seguirà un nuovo rinforzo della pressione con associata aria calda con tempo stabile e temperature in ulteriore graduale aumento fino a raggiungere valori sensibilmente oltre le medie del periodo. Farà eccezione la giornata di sabato quando è previsto il passaggio di una nuova ondulazione in quota con probabile fase di instabilità su zone montane con lieve flessione dei valori massimi": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi cielo in prevalenza sereno in pianura; sulle zone montane parzialmente nuvoloso per sviluppo di attività cumuliforme, in particolare sulle Dolomiti, con probabilità medio-bassa (25-50%) di qualche occasionale temporale, specie verso sera e soprattutto sui settori nord-occidentali. Assenti altrove. Temperature massime in moderato aumento. Venti in pianura deboli variabili; brezze su costa e pianura limitrofa. In quota venti deboli dai quadranti occidentali.

Domani cielo in prevalenza sereno in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso al mattino a parzialmente nuvoloso nel pomeriggio per attività cumuliforme, specie sui settori dolomitici.

Precipitazioni: Nel corso del pomeriggio/sera saranno probabili locali rovesci o temporali in montagna specie sulle Dolomiti (probabilità medio-bassa 25-50%), generalmente assenti sulle zone pedemontane, assenti in pianura.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni, massime in lieve aumento in pianura, stazionarie o in lieve flessione in montagna.

Venti: In quota in prevalenza deboli occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sulle zone costiere, nelle valli e zone pedemontane.

Mare: Calmo o poco mosso.

Venerdì 22 cielo in prevalenza sereno in pianura, da sereno a poco nuvoloso in montagna per modesta attività cumuliforme nel pomeriggio, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: Non si esclude qualche locale rovescio od occasionale temporale sulle Dolomiti nel pomeriggio.

Temperature: Senza notevoli variazioni in entrambi i valori salvo massime in lieve ripresa in quota.

Venti: Sulla pianura centro-orientale deboli dai quadranti orientali, con moderati rinforzi di brezza sulla costa; altrove deboli variabili. In quota venti deboli/moderati da sud-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Sabato 23 in prevalenza sereno o poco nuvoloso per transito di nubi alte in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso al mattino, a nubi irregolari nel pomeriggio per sviluppo di attività cumuliforme, più consistente sulle Dolomiti, con probabilità rovesci o temporali associati. Temperature in ulteriore aumento e molto sopra le medie del periodo. Venti a regime di brezza sulla costa, altrove deboli variabili. In quota venti moderati da sud-ovest, in rotazione da nord-ovest alla sera.

Domenica 24 tempo ancora stabile e soleggiato in pianura, sulle zone montane da sereno o poco nuvoloso al mattino a consueta attività cumuliforme pomeridiana, non si escludono del tutto occasionali rovesci o temporali. Temperature minime in ulteriore lieve aumento o localmente stazionarie, massime in lieve flessione in pianura, altrove in lieve aumento. Venti in pianura deboli, a tratti moderati dai quadranti orientali; in quota deboli/moderati da ovest nord-ovest.