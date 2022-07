Previsioni Meteo Veneto: rovesci e temporali sui rilievi, in estensione a zone pedemontane e alta pianura

"Sabato il passaggio di una modesta saccatura porta temporanee condizioni di instabilità sulle zone montane, con rovesci e temporali sui rilievi che in serata potranno estendersi localmente anche alle zone pedemontane e alta pianura. In seguito ancora tempo stabile e molto caldo fino a lunedì, poi ingresso di correnti umide instabili dai quadranti occidentali, che porteranno precipitazioni dapprima sulle zone montane nella sera di lunedi, e nella giornata di martedì, anche in pianura. Le temperature si manterranno su valori molto superiori alla media del periodo fino a inizio settimana, mentre un relativo calo è atteso da martedì, con valori comunque ancora nettamente estivi": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo qualche annuvolamento verso il tardo pomeriggio/sera specie sulle zone centro settentrionali; sulle zone montane tempo via via più instabile, con annuvolamenti alternati a qualche schiarita, più probabile sulle Prealpi. Aumento della probabilità di rovesci e temporali dapprima sulle Dolomiti, poi anche sulle Prealpi; non si esclude qualche locale fenomeno sulla Pedemontana e pianura settentrionale; possibili fenomeni localmente intensi. Sulle zone montane valori termici in calo, con minime osservate in serata, e temperature senza sensibili variazioni in pianura.

Domani nelle prime ore possibile residua nuvolosità sui settori nord-orientali, poi in prevalenza soleggiato. Al pomeriggio possibile sviluppo di qualche modesto cumulo sui rilievi.

Precipitazioni: Non si escludono occasionali brevi rovesci nel pomeriggio sulle zone montane.

Temperature: Minime in ulteriore lieve aumento o localmente stazionarie in pianura, in calo in montagna; massime stazionarie o in lieve flessione in pianura, stabili sulle zone montane.

Venti: In pianura dai quadranti orientali deboli/moderati al mattino, specie sulla costa, in seguito deboli; in quota venti deboli/moderati da ovest/nord-ovest.

Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 25 al mattino in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso; nel corso del pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane, altrove in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni: Sulle Dolomiti probabilità medio-bassa (25-50%) di locali rovesci o temporali nel pomeriggio/sera, e probabilità minore di qualche temporale sulle zone prealpine.

Temperature: Minime senza variazioni di rilievo; massime in generale ripresa.

Venti: Deboli variabili in pianura, con brezze sulla costa, in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali.

Mare: In prevalenza poco mosso.

Martedì 26 condizioni di tempo variabile/instabile con schiarite in pianura e nuvolosità più diffusa e consistente sui rilievi. Saranno probabili precipitazioni già nel corso della mattinata, da locali a sparse, con rovesci e temporali. Generale calo termico, ma ancora con valori superiori alle medie del periodo.

Mercoledì 27 condizioni di tempo ancora variabile specie sui rilievi, con tratti soleggiati alternati a nuvolosità irregolare; saranno ancora possibili precipitazioni locali, con piovaschi o rovesci sulle zone montane e qualche possibile pioggia sulla pianura. Temperature senza sensibili variazioni, un po' in calo nelle minime in montagna e locale aumento delle massime.