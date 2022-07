Previsioni Meteo Veneto: variabilità, piogge e clima meno caldo

"Correnti dai quadranti occidentali in quota fanno transitare sulla nostra regione un paio di impulsi a moderata circolazione ciclonica, con tratti di variabilità, qualche fase di precipitazioni e clima meno caldo rispetto ai giorni scorsi specie in montagna; l'impulso un po' più significativo è atteso per venerdì, quando via via verranno più diffusamente interessate non solo le zone montane ma anche quelle pianeggianti; nel fine settimana torneranno ad aumentare gli spazi di sereno": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi variabilità, con addensamenti nuvolosi alternati a crescenti spazi di sereno soprattutto verso sera e in pianura; possibile qualche locale pioggia anche a carattere di rovescio o temporale, più che altro sulle zone montane; clima un po' meno caldo rispetto ai giorni precedenti; moderati rinforzi di vento da nord-est sulla costa di sera.

Domani in montagna variabilità con spazi di sereno più presenti fino al mattino e sulle Prealpi, nubi sparse specie dalle ore centrali e sulle Dolomiti; in pianura cielo poco nuvoloso, con ampi spazi di sereno ma anche qualche addensamento soprattutto nelle ore pomeridiane sulle zone pedemontane e occidentali.

Precipitazioni: Probabilità medio-bassa (25-50%) sulle Dolomiti, bassa (5-25%) sulle Prealpi e nulla o molto bassa (0-5%) altrove, per qualche pioggia generalmente modesta salvo occasionali rovesci o temporali.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno sulle zone centro-settentrionali le diminuzioni e su quelle centro-meridionali gli aumenti; le massime in genere aumenteranno, specie in pianura.

Venti: In quota a tratti deboli e un po' più spesso moderati, da sud-ovest; nelle valli, deboli con direzione variabile; in pianura prevalentemente dai quadranti orientali, da deboli a temporaneamente moderati specie dal mattino al primo pomeriggio su costa e zone adiacenti, ove all'inizio della giornata si noteranno rinforzi un po' più significativi.

Mare: Da mosso a poco mosso, anche quasi calmo nelle ultime ore.

Venerdì 29 cielo nelle prime ore da sereno a poco nuvoloso, poi crescente nuvolosità irregolare con copertura più estesa dal pomeriggio in montagna.

Precipitazioni: Inizialmente assenti; la probabilità poi aumenterà fino a medio-alta (50-75%), per piogge da sparse a relativamente diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale.

Temperature: Le minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, tra cui prevarranno sulle zone centro-meridionali le diminuzioni, sulla parte centro-orientale delle zone montane e pedemontane gli aumenti; le massime sulle zone montane e pedemontane subiranno contenute variazioni di carattere locale, altrove aumenteranno.

Venti: In quota, prevalentemente moderati dai quadranti sud-occidentali; altrove direzione variabile, intensità spesso debole ma a tratti moderata per locali temporanei rinforzi che da metà giornata si assoceranno anche ad una probabile attività temporalesca.

Mare: Quasi calmo, od al più poco mosso verso fine giornata.

Sabato 30 residua variabilità, con addensamenti nuvolosi nelle primissime ore un po' più estesi e in seguito più locali, per il resto spazi di sereno anche ampi; possibile qualche locale pioggia, modesta salvo occasionali brevi rovesci; temperature minime un po' in calo, massime in diminuzione sulle zone pianeggianti e stazionarie o in leggero aumento su quelle montane.

Domenica 31 cielo da poco nuvoloso a sereno; più che altro in pianura, nelle prime ore sarà possibile qualche locale residua pioggia di modesta entità; le temperature sulle zone pianeggianti saranno un po' in rialzo specie nei valori massimi, nelle valli subiranno contenute variazioni di carattere locale tra cui per le massime prevarranno leggeri aumenti, in quota diminuiranno riguardo alle minime e varieranno poco riguardo alle massime.