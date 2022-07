Previsioni Meteo Veneto: da oggi tempo più stabile e soleggiato

"Da sabato graduale nuovo aumento della pressione con tempo più stabile e soleggiato, salvo modesta attività cumuliforme durante le ore più calde sui rilievi. Le temperature subiranno un temporaneo calo nella giornata di sabato, per poi risalire già da domenica portandosi gradualmente un po' sopra la media del periodo": sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Sulle zone montane e pedemontane nel corso del pomeriggio possibile nuova formazione di annuvolamenti cumuliformi con precipitazioni generalmente assenti sulle Dolomiti, su Prealpi e Pedemontana saranno ancora possibili locali rovesci od occasionali temporali (probabilità medio-bassa 25-50%), non si escludono locali fenomeni in trascinamento sulla pianura limitrofa. Temperature massime in generale diminuzione. Venti in quota deboli/moderati da nord-ovest; in pianura deboli variabili. Domani in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso, salvo maggiori annuvolamenti nel pomeriggio/sera sui settori montani. Precipitazioni: Assenti. Temperature: Minime stazionarie o in locale diminuzione; massime in ripresa. Venti: In pianura deboli variabili, brezze anche moderate sulla costa. In quota moderati dai quadranti settentrionali, a tratti anche tesi in alta quota. Mare: Calmo o poco mosso.

Lunedì 1 luglio sereno o poco nuvoloso, salvo nuvolosità cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Precipitazioni: Non si escludono locali temporali di calore verso sera sulle zone montane. Temperature: Minime in aumento, massime senza notevoli variazioni o in locale aumento in pianura, in aumento sulle zone montane. Venti: In pianura deboli variabili, a regime di brezza sulla costa, che a tratti risulterà moderata. In quota venti deboli/moderati dai quadranti settentrionali. Mare: Calmo o poco mosso.

Martedì 2 tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo iniziali tratti di nuvolosità medio-alta e possibile modesta attività cumuliforme pomeridiana sui rilievi. Temperature minime in ulteriore aumento, massime stazionarie. Venti in pianura moderati da nord-est; in quota venti deboli/moderati da nord-ovest.

Mercoledì 3 tempo stabile e soleggiato, salvo consueta attività cumuliforme sui rilievi nelle ore più calde, ma generalmente senza precipitazioni associate. Temperature minime stazionarie o in locale aumento, massime stazionarie in pianura, in aumento in montagna. Venti deboli orientali in pianura, in quota deboli/moderati da nord-ovest.