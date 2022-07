Meteo Veneto: oggi rovesci e temporali, domani nuovo aumento delle temperature

MeteoWeb

“Venerdì il passaggio di una saccatura in quota porterà una fase di instabilità a partire dalla tarda mattinata, con rovesci e temporali su zone montane, pedemontane e occasionali in pianura nel pomeriggio. Sabato progressivo rinforzo della pressione con nuovo aumento delle temperature che si riporteranno su valori molto superiori alla media del periodo. Domenica possibile parziale nuovo cedimento della pressione con una fase di rovesci e temporali sulle zone montane più settentrionali durante le ore centrali. Da lunedì nuovo aumento della pressione seppur con infiltrazioni in quota di correnti umide sud-occidentali che potrebbero innescare ancora dell’instabilità sulle zone montane. Martedì probabile nuovo cedimento della pressione con conseguenti condizioni di instabilità su parte della regione“: sono le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi in pianura nel corso del pomeriggio sviluppo di addensamenti cumuliformi. Su zone montane e pedemontane intensificazione della nuvolosità cumuliforme, a tratti consistente. Probabili precipitazioni sparse dapprima su zone montane e pedemontane (probabilità medio-alta 50-75%), in seguito anche sulla pianura (probabilità medio bassa 25-50%) in particolare sui settori centro-settentrionali/nord-orientali. Fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, non si escludono fenomeni intensi con forti rovesci, locali grandinate e raffiche di vento. Esaurimento delle precipitazioni entro fine giornata. Temperature massime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione associata ai fenomeni di instabilità. Venti in pianura deboli variabili, salvo rinforzi di vento in occasione di fenomeni temporaleschi. In quota venti deboli da sud-ovest.

Domani in prevalenza sereno o al più poco nuvoloso nel pomeriggio per qualche modesto cumulo.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione in pianura, in lieve calo sulle zone montane, massime in aumento.

Venti: In pianura al mattino deboli/moderati da nord-est, specie su costa e pianura limitrofa, nel corso del pomeriggio deboli di direzione variabile. In quota deboli dai quadranti occidentali.

Mare: Poco mosso.

Domenica 3 in pianura tempo stabile e in prevalenza soleggiato; sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali sviluppo di nubi cumuliformi, specie sulle Dolomiti.

Precipitazioni: A partire dalla tarda mattinata probabilità in aumento fino a medio-alta (25-50%) di rovesci e temporali sulle zone montane, specie sulle Dolomiti. Altrove generalmente assenti, non si esclude qualche locale fenomeno in sconfinamento sulle zone pedemontane.

Temperature: In aumento in entrambi i valori, che si porteranno ben sopra le medie del periodo.

Venti: A regime di brezza sulla costa, altrove deboli variabili. In quota venti deboli dai quadranti settentrionali.

Mare: Calmo.

Lunedì 4 in pianura permangono condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato. Sulle zone montane inizialmente sereno o poco nuvoloso, nel corso della giornata sviluppo di nubi irregolari che potranno associarsi a rovesci e temporali. Temperature minime in aumento, massime in ulteriore aumento in pianura, in lieve flessione in montagna. Venti in quota deboli/moderati dai quadranti occidentali, in pianura deboli variabili nell’entroterra, a regime di brezza sulla costa.

Martedì 5 tempo instabile a partire dalla tarda mattinata con nuvolosità in progressivo aumento sulle zone montane e pedemontane, altrove sereno o poco nuvoloso. Saranno probabili precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale dapprima sulle zone montane poi nel pomeriggio saranno possibili occasionali fenomeni anche in pianura, più probabili sulle zone centro-settentrionali. Temperature senza notevoli variazioni. Venti in pianura in prevalenza deboli/variabili, a regime di brezza sulla costa. In quota moderati dai quadranti occidentali.