Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha svelato la prima immagine del telescopio James Webb, durante un evento di anteprima alla Casa Bianca a Washington, con un'ora circa di ritardo. Il presidente era accompagnato dalla sua vice Kamala Harris e dal numero uno della NASA Bill Nelson. Protagonista dello scatto l'ammasso di galassie SMACS 0723, noto come il primo campo profondo di Webb, l'immagine a infrarossi più profonda e nitida dell'Universo lontano finora. E' tra le prime immagini a colori del telescopio. La suite completa verrà pubblicata oggi, martedì 12 luglio, a partire dalle 16:30 ora italiana.

L' immagine – che mette a fuoco un punto del cielo che, dal punto di vista di una persona sulla Terra, avrebbe all'incirca le dimensioni di ciò che sarebbe coperto da un granello di sabbia tenuto a distanza di un braccio – rivela migliaia di galassie, compresi gli oggetti più deboli mai osservati nell'infrarosso.

"Il primo campo profondo di Webb non è solo la prima immagine a colori dal telescopio spaziale James Webb, è l'immagine a infrarossi più profonda e nitida dell'universo lontano, finora. Questa immagine copre una macchia di cielo delle dimensioni di un granello di sabbia tenuto a distanza di un braccio. È solo un minuscolo frammento del vasto universo," ha affermato l'amministratore della NASA Bill Nelson. “Questa missione è stata resa possibile dall'ingegno umano, dall'incredibile team Webb della NASA e dai nostri partner internazionali presso l'Agenzia spaziale europea e l'Agenzia spaziale canadese. Webb è solo l'inizio di ciò che possiamo realizzare in futuro quando lavoreremo insieme a beneficio dell'umanità".





Credit: NASA, ESA, CSA, and STScI





"Che incredibile onore per l'ESA e i suoi partner internazionali rivelare la prima immagine di Webb dalla Casa Bianca," ha dichiarato il Direttore Generale dell'ESA Josef Aschbacher. "Solo con il lavoro di squadra, la dedizione e la spinta umana a spingere i confini ed esplorare siamo arrivati ​​a questo momento storico di ammirare la visione più profonda dell'Universo primordiale fino ad oggi".

Conosciuto come il primo campo profondo di Webb, l'immagine presenta l'ammasso di galassie SMACS 0723, traboccante di dettagli.

"Ora siamo ancora più entusiasti per il rilascio di ulteriori immagini e spettri dagli strumenti forniti dall'ESA, che aggiungono un'altra dimensione al Deep Field e agli altri straordinari bersagli cosmici," ha spiegato il Director of Science dell'ESA, Günther Hasinger. "Siamo pronti per iniziare il nostro viaggio indietro ai primi giorni del nostro Universo con questo osservatorio di livello mondiale".

"Questo è solo un primo assaggio di ciò che Webb può fare," ha affermato Macarena Garcia Marin, MIRI Instrument Scientist dell'ESA. "Anche se oggi siamo davvero sbalorditi dal primo campo profondo di Webb, non posso fare a meno di pensare a quali risultati sono dietro l'angolo nei molti anni a venire!"

"La prima immagine dal telescopio Webb rappresenta un momento storico per la scienza e la tecnologia, per l'astronomia e l'esplorazione spaziale. Ma anche per l'America e tutta l'umanità," ha twittato Biden. La collaborazione internazionale che ha prodotto il telescopio, ha detto Biden, rappresenta il modo in cui "l'America guida il mondo". Per il presidente, il governo federale deve "investire di più" nella scienza e nella tecnologia. "L'America può fare grandi cose, niente è al di là delle nostre capacità," ha detto il presidente, che ha definito "miracoloso" il nuovo telescopio.

"I dati presentati dal presidente Biden sono la dimostrazione che è valsa la pena di aspettare tutti questi anni. Le capacità di James Webb sono molte volte superiori a quelle che qualsiasi telescopio da terra può ottenere oggi o nel prossimo futuro. La sua specialità è vedere nell’infrosso, cioè alle lunghezze d’onda che ci permettono di osservare le galassie più lontane dell’universo, oppure nel cuore delle nebulose in cui nascono nuovi pianeti e le nuove stelle. Zone dell’universo che neanche l’Hubble Space Telescope o i telescopi da terra possono osservare," ha dichiarato Adriano Fontana, responsabile della divisione nazionale abilitante dell’astronomia ottica ed infrarossa dell’INAF. "James Webb è con ogni probabilità il satellite astronomico più complesso che sia mai stato lanciato nello spazio. Oltre allo specchio, composto da segmenti perfettamente allineati tra di loro, James Webb è dotato di 4 strumenti straordinariamente sofisticati, ognuno dei quali ha molte configurazioni e modalità operative. Un’altra cosa straordinaria dimostrata dai dati rilasciati ieri notte è che questi strumenti stanno funzionando perfettamente, meglio di quanto si aspettassero i progettisti. Che un oggetto così complesso sia stato lanciato nello spazio e funzioni perfettamente a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, e alla temperatura di soli 40 gradi dallo zero assoluto, è davvero uno straordinario risultato tecnologico.

Scientificamente, i dati aprono una nuova finestra su un’epoca della storia dell’universo che non è ancora stata esplorata. Grazie alla potenza di James Webb, siamo in grado di osservare galassie la cui luce ha viaggiato per quasi tutta l’età dell’Universo prima di giungere a noi. In questo modo, possiamo vedere l’universo come era poco tempo dopo il Big Bang, quando le sue prime stelle si formavano nelle galassie che si affacciavano sull’universo giovane.

L’aver puntato il telescopio su un ammasso di galassie ci ha permesso di sfruttare l’effetto di amplificazione della luce - un effetto previsto dalla relativà generale di Einstein - per rendere visibili gli oggetti molto distanti che sono dietro l’ammasso stesso. Questi dati - e altri analoghi - ci permetteranno di studiare nel dettaglio come si sono formate le prime galassie, e anche di studiare il mistero della materia oscura che domina l’ambiente dell’ammasso".

L'immagine è tra le prime a colori del telescopio. La suite completa verrà rilasciata oggi, a partire dalle 16:30 ora italiana.

Il telescopio James Webb e l'Europa

Webb è il telescopio più grande e potente mai lanciato nello Spazio. Nell'ambito di un accordo di collaborazione internazionale, l'ESA ha fornito il servizio di lancio del telescopio utilizzando il veicolo di lancio Ariane 5. In collaborazione con i partner, l'ESA è stata responsabile dello sviluppo e della qualificazione degli adattamenti di Ariane 5 per la missione Webb e dell'approvvigionamento del servizio di lancio da parte di Arianespace. L'ESA ha anche fornito lo spettrografo NIRSpec e il 50% dello strumento nel medio infrarosso MIRI, progettato e costruito da un consorzio di istituti europei finanziati a livello nazionale (The MIRI European Consortium) in collaborazione con JPL e l'Università dell'Arizona.

Webb è una partnership internazionale tra NASA, ESA e Canadian Space Agency (CSA).