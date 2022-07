Putin: “sanzioni dell’occidente hanno innescato effetti catastrofici sul mercato globale dell’energia”

MeteoWeb

Il Presidente della Russia, Vladimir Putin, torna a parlare tramite l’agenzia di stampa Tass. Le parole del leader russo sono molto forti: “la transizione all’energia verde ha prodotto un aumento dei prezzi delle materie prime; un ulteriore aumento si è avuto non per la guerra in Ucraina ma per le sanzioni occidentali e con le scelte dell’Europa che sta provando di sostituire le risorse energetiche russe, determinando un ulteriore balzo dei costi. Le aziende russe devono prepararsi all’embargo del petrolio da parte dell’Europa, ma il continuo utilizzo delle sanzioni contro la Russia potrebbe portare a conseguenze catastrofiche per il mercato globale. Di certo le sanzioni colpiscono di più chi le impone“.

“La situazione in evoluzione sui mercati alimentari globali sarà difficile a causa delle azioni sbagliate dell’Occidente“, ha aggiunto Putin. “In virtù di una serie di circostanze di natura oggettiva e soggettiva, la situazione sui mercati alimentari globali sarà tesa. Questo è il risultato di azioni sbagliate di alcuni nostri partner” occidentali “nel campo dell’energia e della politica macroeconomica nel primo esempio, e tutto deriva da quello“, ha precisato Putin.

Intanto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, nel briefing quotidiano, ha detto che “il potenziale della Russia è così grande che possiamo dire che solo una sua piccola parte viene utilizzata ora nell’operazione speciale” in Ucraina. Lo ha detto Ieri il presidente Vladimir Putin aveva espresso lo stesso concetto affermando che in Ucraina “non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio“.

Sempre oggi Putin ha inviato una lettera personale di condoglianze alla famiglia dell’ex premier giapponese Shinzo Abe ucciso in un attentato durante un comizio a Nara. Putin ha definito Abe “un eccezionale statista che ha fatto molto per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato tra i nostri paesi“. “Vi prego di accettare le mie più sentite condoglianze per la scomparsa di vostro figlio e marito, Shinzo Abe“, ha scritto Putin nella lettera, indirizzata alla madre e alla moglie di Abe. “Auguro a voi di avere la forza, il coraggio di fronte a questa pesante, irrimediabile perdita“, ha detto ancora Putin.