Reggio Calabria, enorme rogo sulle colline della città: brucia la vallata del Gallico | VIDEO

MeteoWeb

E’ stata un’altra giornata caldissima oggi a Reggio Calabria: la temperatura ha sfiorato i +36°C in molte zone della città, ma il più grande disastro è sempre provocato dalla mano criminale dell’uomo. Un altro incendio, l’ennesimo di quest’inizio d’estate rovente, sta distruggendo la vegetazione della Vallata del Gallico, nella zona di Sambatello, periferia nord della città. Le fiamme lambiscono la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie e non sono lontane dall’impianto di smaltimento rifiuti di Sambatello.

Grande la preoccupazione per le abitazioni più vicine al rogo, che è alimentato dal vento di maestrale – sempre particolarmente teso nello Stretto – in un orario serale in cui i mezzi aerei non possono intervenire.