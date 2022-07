Nel Regno Unito storico record di caldo: +39,1°C a Charlwood, la temperatura più alta mai registrata nel Paese

Come annunciato, si registrano oggi nel Regno Unito temperature record : un valore di 39,1°C , il più alto di sempre, è stato registrato a Charlwood , nel Surrey , Inghilterra sud-orientale. E' stato superato il precedente record nazionale di +38,7°C registrato a Cambridge nel luglio 2019. Secondo le previsioni oggi si potrebbero superare anche i +40°C .

"Una temperatura di +39,1°C è stata temporaneamente registrata a Charlwood", a sud di Londra ha scritto su Twitter in Met Office. "Se confermata sarà la temperatura più alta mai registrata nel Regno Unito". "Le temperature potrebbero salire ulteriormente nel corso della giornata".

Il picco di oggi è arrivato mentre il Regno Unito è soffocato da un'ondata di caldo che sta colpendo anche l'Europa continentale nell'ultima settimana. Viaggi, assistenza sanitaria e scuole hanno subito ripercussioni dato che il Paese non è preparato a temperature così estreme. Parti dell'Inghilterra sono sotto allerta rossa per il caldo estremo, che segnala il rischio di gravi malattie e persino di morte tra persone in salute.