Regno Unito: si dimette il segretario alla Sanità

Il cancelliere dello Scacchiere britannico Rishi Sunak e il segretario alla Sanità Sajid Javid hanno lasciato il governo del Primo Ministro Boris Johnson, denunciando la gestione delle denunce di cattiva condotta contro l’ex vice capo Whip Chris Pincher, travolto da uno scandalo sessuale.

“Mi dispiace lasciare il Governo, ma sono mio malgrado arrivato alla conclusione che non si può continuare così. Il popolo si aspetta giustamente che il governo si comporti in modo appropriato, competente e serio. Riconosco che questo potrebbe essere il mio ultimo lavoro ministeriale ma credo che per questi standard valga la pena lottare. È il motivo per cui rassegno le dimissioni”, ha dichiarato Sunak.

Javid si è dimesso dall’incarico dicendo di avere perso la fiducia in Johnson, aggiungendo che “non può più, in buona coscienza, continuare a servire in questo governo”. “Il voto di fiducia del mese scorso ha mostrato che un gran numero di colleghi era d’accordo con l’opinione pubblica” sul fatto che il governo non abbia perseguito l’interesse nazionale, ha scritto Javid nella lettera di dimissioni in cui si rivolge direttamente al Premier. “Sono spiacente di dire che mi è chiaro che questa situazione non cambierà sotto la tua leadership, e quindi hai perso anche la mia fiducia”.