Siccità in Europa: il Reno ai minimi dal 2003, gravi problemi per la circolazione delle merci

"Quando il livello dell'acqua si riduce così tanto, le imbarcazioni, per passare, devono caricare meno merci", ha spiegato Vincent Steimer, direttore delle unità territoriali delle vie navigabili di Francia a Strasburgo: sul Reno ogni anno transitano decine di milioni di tonnellate di carbone e di prodotti petroliferi, e l'attuale livello non consente le normali operazioni. Attualmente le navi sono riempite solo per un terzo delle loro capacità, con conseguenze sui flussi di merci in Europa. In Germania, a Ludwigshafen, il gruppo chimico Basf sta progettando una petroliera capace di navigare sul Reno anche con l'acqua bassa.