Rientri incontrollati di razzi: valutata la probabilità di avere vittime

Secondo un nuovo studio dell'University of British Columbia, il rientro degli stadi abbandonati dei razzi, lasciati in orbita dopo i lanci spaziali, ha una probabilità dal 6 al 10% di ferire gravemente o uccidere un essere umano nel prossimo decennio. I ricercatori affermano che i governi devono intraprendere un'azione collettiva e imporre che gli stadi dei razzi siano guidati in sicurezza sulla Terra dopo il loro utilizzo, il che potrebbe aumentare il costo di un lancio, ma potenzialmente salvare vite umane.

“È lecito considerare la perdita di vite umane solo come un costo per fare affari o è qualcosa che dovremmo cercare di proteggere quando possiamo? E questo è il punto cruciale qui: possiamo proteggerci da questo rischio", afferma l'autore principale, il Dott. Michael Byers, Professore nel Dipartimento di scienze politiche dell'UBC.

Gli oggetti, come i satelliti, vengono lanciati nello spazio tramite razzi, parti dei quali spesso vengono lasciate in orbita. Se questi stadi di razzi rimanenti hanno un'orbita sufficientemente bassa, possono rientrare nell'atmosfera in modo incontrollato. La maggior parte del materiale brucerà nell'atmosfera, ma pezzi potenzialmente letali possono comunque precipitare verso terra.

Nello studio, pubblicato sulla rivista Nature, i ricercatori hanno esaminato più di 30 anni di dati da un catalogo sui satelliti e hanno calcolato il potenziale rischio per la vita umana nei prossimi 10 anni, dato il tasso corrispondente di rientri incontrollati di corpi di razzi, le loro orbite e i dati sulla popolazione umana.

Utilizzando due metodi diversi, gli autori dello studio hanno scoperto che le pratiche attuali hanno una probabilità dal 6 al 10% di fare una o più vittime nel prossimo decennio se ogni rientro diffonde, in media, detriti pericolosi su un'area di 10 metri quadrati. Mentre i calcoli considerano la probabilità di una o più vittime per le persone a terra, Byers afferma che non tengono conto degli scenari peggiori, come un frammento di detriti che colpisce un aereo in volo. Inoltre, hanno scoperto che il rischio è sostenuto in modo sproporzionato dal sud del mondo, nonostante le principali nazioni spaziali si trovino nel nord, con i corpi dei razzi che hanno circa tre volte più probabilità di atterrare alle latitudini di Giacarta, Dhaka e Lagos rispetto a quelli di New York, Pechino o Mosca. Ciò è dovuto alla distribuzione delle orbite utilizzate durante il lancio dei satelliti.

Sebbene il rischio per qualsiasi individuo sia molto basso, gli autori osservano che i detriti pericolosi provenienti dallo spazio che colpiscono la superficie terrestre non sono inauditi, come un tubo lungo 12 metri di un razzo Long March 5B che ha colpito un villaggio in Costa d'Avorio nel 2020, provocando danni agli edifici. E i lanci spaziali sono in aumento, afferma il coautore Aaron Boley, Professore associato nel Dipartimento di fisica e astronomia. “Finora i rischi sono stati valutati in base al lancio, dando alle persone la sensazione che il rischio sia così piccolo da poter essere tranquillamente ignorato. Ma il rischio cumulativo non è così piccolo. Non sono ancora state segnalate vittime e nessun evento di massa, ma aspettiamo quel momento e poi reagiamo, in particolare quando coinvolge la vita umana, o proviamo ad affrontarlo?".

Attualmente esistono tecnologie e progetti di missione che possono rimuovere in gran parte questo rischio, anche disponendo di motori che si riaccendono, oltre a carburante extra, per guidare in sicurezza i corpi dei razzi verso aree remote dell'oceano. Ma queste misure costano denaro e attualmente non ci sono accordi multilaterali che impongono alle aziende di apportare questi cambiamenti, afferma Byers. Gli autori concludono che senza accordi multilaterali per i rientri controllati obbligatori dei razzi, le nazioni che viaggiano nello spazio continueranno ad esportare questi rischi inutilmente.