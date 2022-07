Sulla base degli ultimi dati forniti dall’Agenzia Spaziale Italiana, "al momento la previsione di rientro sulla Terra è fissata in un’ampia finestra di incertezza tra la sera del 30 luglio e la sera del 31 luglio," ha precisato in una nota la Protezione civile. "In questo periodo sono previste, sul nostro Paese, 3 differenti orbite che andranno ad interessare, per alcuni secondi, 5 porzioni di territorio delle regioni centro-meridionali e insulari. Non è quindi ancora completamente possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio".