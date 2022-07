Il riscaldamento globale ha contribuito ad un calo dei cicloni tropicali nel XX secolo

I cicloni tropicali sono tra i rischi naturali più distruttivi e costosi. Si tratta di enormi sistemi di bassa pressione che si formano nelle acque tropicali sotto le giuste condizioni ambientali. Queste condizioni includono (ma non sono limitate a) la temperatura della superficie del mare e variabili come il wind shear verticale, che si riferisce ai cambiamenti nella velocità e direzione del vento con l'altitudine. I cicloni tropicali possono causare molti danni. Spesso portano piogge estreme, venti intensi e rischi costieri tra cui erosione, onde distruttive, mareggiate e inondazioni.

Non è chiaro come i cicloni tropicali cambino a causa delle emissioni umane perché si prevede che un oceano in riscaldamento intensificherà le tempeste, mentre si pensa che alcuni cambiamenti nella circolazione atmosferica ne impediscano la formazione. Fornire un contesto storico è impegnativo, poiché il record di osservazione non è completo, soprattutto prima del 1950. Ciò ha portato a valutazioni contrastanti delle tendenze passate dei cicloni tropicali.

Ora secondo uno studio pubblicato sulla rivista Nature , il numero annuale di cicloni tropicali è diminuito di circa il 13% durante il XX secolo, rispetto alla fine del XIX secolo. Utilizzando documenti storici e dati dei modelli, Savin Chand e colleghi rivelano tendenze in calo nel numero annuale di cicloni tropicali dal 1850 a livello sia globale che regionale. Il numero globale annuo di tempeste è diminuito di circa il 13% nel XX secolo rispetto al periodo tra il 1850 e il 1900. Per la maggior parte dei bacini dei cicloni tropicali (le regioni in cui si verificano più regolarmente), inclusa l'Australia, il declino è accelerato dagli anni '50. È importante sottolineare che questo coincide con il periodo in cui anche il riscaldamento è accelerato. A livello globale, dopo il 1950 è stato riscontrato un calo del 23% nel numero di cicloni che si formano ogni anno. Gli autori suggeriscono che questo sia principalmente il risultato di un indebolimento della circolazione atmosferica tropicale, in particolare le circolazioni di Hadley e Walker, che rende meno favorevoli le condizioni per la formazione di cicloni tropicali.

L'unica eccezione a questa tendenza è il bacino del Nord Atlantico, dove il numero di cicloni tropicali è aumentato negli ultimi decenni. Gli autori suggeriscono che ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il bacino si sta riprendendo da un calo del numero di cicloni tropicali dovuto alle emissioni di aerosol legate all'uomo alla fine del XX secolo. Il numero di tempeste annuali è, tuttavia, ancora inferiore a quello del periodo preindustriale, affermano.

Questi risultati supportano gli studi che suggeriscono che l'attuale cambiamento climatico porta a una diminuzione del numero di cicloni tropicali. Gli autori dello studio fanno notare, tuttavia, che la frequenza è solo un aspetto che controlla i rischi associati ai cicloni tropicali, poiché si prevede che anche l'intensità e la posizione geografica cambieranno. Poiché questi fattori non sono stati valutati in questo studio, non è possibile trarre conclusioni dirette sui cambiamenti complessivi del rischio.