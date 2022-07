Il ritorno del coccodrillo d'acqua salata, un successo della conservazione in Australia

Ottime notizie per una specie che è stata quasi eliminata dalla caccia in Australia durante il XX secolo. Il ritorno del coccodrillo d'acqua salata dai livelli di quasi estinzione di 40-50 anni fa è una delle grandi storie di successo della conservazione dell'Australia e del mondo.

Il coccodrillo d'acqua salata, la più grande specie di rettili al mondo, si trova nelle zone costiere e nei fiumi d'acqua dolce dall'Australia settentrionale all'India orientale e in tutto il Sud-Est asiatico. Ma è noto che i grandi adulti - lunghi fino a 7 metri - nuotano per migliaia di chilometri attraverso l'oceano.

Piccoli vulnerabili

Questi nidi sono sorvegliati da vicino dalle madri coccodrillo e servono più di 75 giorni prima che le uova si schiudano. Sebbene siano in grado di nuotare, cacciare e fare quasi tutto ciò che i loro genitori possono fare subito dopo la nascita, anche i piccoli sono sorvegliati da vicino. Le madri coccodrillo vegliano da vicino su di loro per i primi mesi per assicurarsi che non vengano mangiati, spesso portandoli in bocca subito dopo la schiusa.