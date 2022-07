Oggi Samantha Cristoforetti diventa la prima spacewalker europea: le immagini in diretta della sua prima passeggiata spaziale

L'attività extraveicolare

Al lavoro sul braccio robotico europeo

Questa sarà la terza passeggiata spaziale a includere compiti per preparare il braccio robotico europeo per le sue prime operazioni su Nauka. Gli astronauti sposteranno il pannello di controllo esterno, lavoreranno sull'isolamento e installeranno un adattatore temporaneo per il braccio robotico. Il braccio robotico europeo introduce nuovi modi funzionamento delle macchine automatizzate nel complesso orbitale. Sarà in grado di svolgere molte attività in modo automatico o semiautomatico, può essere diretto sia dall'interno che dall'esterno della Stazione, può essere controllato direttamente o programmato in anticipo.

Come vedere la passeggiata spaziale in diretta

Minerva e Futura

Cristoforetti è in orbita per la missione europea Minerva dallo scorso 27 aprile ed è alla sua seconda missione dopo quella avvenuta a cavallo del 2014 ed il 2015 per la missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, nel corso della quale stabilì il record di permanenza in orbita in una singola missione per una donna totalizzando 199 giorni e 16 ore consecutivi nello spazio. L’equipaggio della Crew-4 a bordo della Stazione Spaziale è parte dell’Expedition 67 e rimarrà in orbita fino alla fine di settembre.