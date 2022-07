Lo scioglimento dei ghiacciai sposta il confine Italia-Svizzera

In alto nelle Alpi innevate, il confine tra Svizzera e Italia si è spostato a causa dello scioglimento dei ghiacciai, mettendo in discussione l'ubicazione di un rifugio italiano. Il confine corre lungo uno spartiacque di drenaggio, il punto in cui l'acqua di disgelo scorre su entrambi i lati della montagna verso un paese o l'altro.

Il ritiro del ghiacciaio Theodul significa però che lo spartiacque si è insinuato verso il Rifugio Guide del Cervino, un rifugio per i visitatori vicino alla vetta Testa Grigia di 3.480 metri e sta gradualmente spazzando sotto l'edificio.

Dormire in Svizzera

Quando il rifugio è stato costruito su uno sperone roccioso nel 1984, i suoi 40 posti letto e lunghi tavoli in legno erano interamente in territorio italiano. Ora due terzi, compresa la maggior parte dei letti e del ristorante, sono tecnicamente nel Sud della Svizzera.

La questione è emersa perché l'area, dedita al turismo, si trova in cima a uno dei più grandi comprensori sciistici del mondo, con un nuovo importante sviluppo che prevede la realizzazione di una stazione della funivia a pochi metri di distanza.

Un accordo è stato messo a punto a Firenze nel novembre 2021, ma il risultato sarà rivelato solo una volta approvato dal governo svizzero, cosa che non accadrà prima del 2023.

"Abbiamo deciso di dividere la differenza", ha detto all'AFP Alain Wicht, capo funzionario di frontiera presso l'agenzia nazionale svizzera di cartografia Swisstopo. Il suo lavoro include la cura dei 7mila segnali lungo il confine senza sbocco sul mare di 1.935 km della Svizzera con Austria, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein. Wicht ha partecipato ai negoziati, in cui entrambe le parti hanno fatto concessioni per trovare una soluzione. "Anche se nessuna delle due squadre è uscita vincitrice, almeno nessuno ha perso," ha dichiarato.

Linea nella neve

Laddove il confine italo-svizzero attraversa i ghiacciai alpini, il confine segue la linea di spartiacque. Il ghiacciaio Theodul, però ha perso quasi un quarto della sua massa tra il 1973 e il 2010: ciò ha esposto la roccia sottostante al ghiaccio, alterando lo spartiacque di drenaggio e costringendo i due vicini a ridisegnare attorno a un tratto lungo 100 metri del loro confine.

Wicht ha affermato che tali adeguamenti erano frequenti e generalmente risolti confrontando le letture dei geometri dei paesi di confine, senza coinvolgere i politici. "Stiamo litigando per un territorio che non vale molto," ha dichiarato, aggiungendo che questo "è l'unico luogo in cui all'improvviso abbiamo avuto a che fare con un edificio", dando "valore economico" al terreno.

I suoi omologhi italiani si sono rifiutati di commentare "a causa della complessa situazione internazionale".

L'ex capo di Swisstopo Jean-Philippe Amstein ha affermato che tali controversie vengono generalmente risolte scambiando appezzamenti di terreno di superficie e valore equivalenti. In questo caso, "alla Svizzera non interessa ottenere un pezzo di ghiacciaio," ha spiegato, e "gli italiani non sono in grado di compensare la perdita di superficie svizzera".

Il vino resta italiano

Mentre l'esito rimane segreto, al custode del rifugio, Lucio Trucco, 51 anni, è stato detto che rimarrà sul suolo italiano. "Il rifugio resta italiano perché siamo sempre stati italiani," ha detto. "Il menu è italiano, il vino è italiano e le tasse sono italiane".

Gli anni di trattative hanno ritardato la ristrutturazione del rifugio: i villaggi su entrambi i lati del confine non sono stati in grado di rilasciare un permesso di costruzione. I lavori, quindi, non saranno completati in tempo per l'apertura prevista per la fine del 2023 di una nuova funivia sul versante italiano del Piccolo Cervino. Le piste sono accessibili solo dalla stazione sciistica svizzera di Zermatt.

Mentre alcune località di media quota si preparano alla fine dello sci alpino a causa del riscaldamento globale, lo sci è possibile per tutta l'estate sulle piste di Zermatt-Cervinia, anche se tali attività contribuiscono al ritiro del ghiacciaio.

"Ecco perché qui dobbiamo valorizzare l'area perché sarà sicuramente l'ultima a morire," ha detto Trucco.

Per ora, sulle mappe di Swisstopo, la solida fascia rosa del confine svizzero rimane una linea tratteggiata mentre passa sopra il rifugio.