Scoperta nuova specie di ninfea gigante “con uno dei fiori più belli mai visti” | FOTO

Scoperta una nuova specie di ninfea gigante: è stata descritta su Journal Frontiers in Plant Biology, dai ricercatori dell’Erbario Nazionale della Bolivia, dei Giardini Botanici di Santa Cruz e del Giardino Botanico Pubblico La Rinconada. In realtà, la specie non è stata proprio “scoperta”: la pianta era nota da 177 anni, presente negli archivi dei Royal Botanic Gardens, ma è stata erroneamente identificata come un’altra specie. La nuova ricerca ha rivelato la sua unicità e le dimensioni da primato: è la ninfea più grande del mondo, con foglie che crescono più di 3 metri di larghezza.

E’ stata chiamata Victoria boliviana, dal nome della Bolivia, dove cresce in un unico bacino idrico in una parte del sistema fluviale del Rio delle Amazzoni. Carlos Magdalena, uno dei maggiori esperti mondiali di ninfee, sospettava da tempo che la pianta fosse diversa dalle altre due specie giganti conosciute, Victoria amazonica e Victoria cruziana.

Gli scienziati della Bolivia hanno quindi donato alcuni semi ai Kew Gardens: “Significava che potevamo coltivarlo fianco a fianco con le altre due specie esattamente nelle stesse condizioni. Una volta fatto questo, abbiamo potuto vedere molto chiaramente che ogni singola parte della pianta era totalmente diversa“.

L’illustratrice botanica Lucy Smith ha realizzato disegni scientifici dettagliati di tutte e tre le specie: “Sono stata in grado di accedere ai fiori e, anche guardando le foglie, ho potuto, come illustratrice, evidenziare le differenze che ho visto“. “Forse sono di parte, ma tra le tre specie penso che la nuova specie abbia uno dei fiori più belli“.