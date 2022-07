Siccità, Cristoforetti: "la riduzione dei ghiacciai si vede dallo Spazio"

Dalla Stazione Spaziale "si vedono ovviamente delle zone di siccità e si vede la riduzione delle superfici dei ghiacciai": è quanto ha affermato oggi l'astronauta italiana dell'ESA Samantha Cristoforetti , in collegamento audio con il Centro di geodesia spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana, dedicato all’astronomo Bepi Colombo, a Matera, rispondendo a una domanda sul cambiamento climatico posta da una studentessa.

Oggi al Centro ha fatto tappa il tour “Italia brilla – Costellazione 2022”, promosso da Il cielo itinerante, associazione fondata nel 2021 da Ersilia Vaudo, Alessia Mosca, Giovanna Dell’Erba e Giulia Morando. L’obiettivo è avvicinare allo studio delle materie Stem bambini e bambine in situazioni di povertà educativa e di disagio sociale, sperimentando metodi formativi innovativi. Il tour è partito il 21 aprile da Milano e si concluderà a ottobre in Campania: in programma 50 tappe, laboratori hands-on, osservazione del cielo e la collaborazione con Samantha Cristoforetti.