Siccità, FAO: “gravi vincoli idrici per un miliardo di ettari di terreni agricoli”

Le sfide che minano la sicurezza alimentare globale richiedono un approccio complesso che abbracci investimenti, riforme politiche e un migliore uso delle risorse: è quanto ha affermato Qu Dongyu, Direttore Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) in occasione della riunione del G20, proponendo una serie di misure che la comunità internazionale ha bisogno di attuare, come, ad esempio, “garantire un uso migliore e più efficiente degli output e degli input disponibili per produrre di più con meno. Ciò deve includere l’acqua, poiché lo stress idrico rimane una priorità, con 1 miliardo di ettari di terreni agricoli che devono affrontare gravi vincoli idrici; 800 milioni di ettari di terreni coltivati ​​e pascoli pluviali gravemente colpiti dalla siccità ricorrente. Dobbiamo utilizzare le migliori tecnologie e normative disponibili per ottenere una maggiore efficienza nel modo in cui utilizziamo l’acqua in agricoltura. Ridurre le perdite e gli sprechi alimentari è fondamentale, poiché le attuali elevate quantità di perdite e sprechi potrebbero sfamare circa 1,26 miliardi di persone all’anno“.

“I fertilizzanti devono essere utilizzati in modo più efficiente, con l’aiuto della ridistribuzione tecnologica e scientifica delle applicazioni attraverso il processo di produzione, supportata da una rapida implementazione di mappe dettagliate del suolo per aiutare i paesi più vulnerabili a utilizzare i loro fertilizzanti in modo efficiente“. Il Direttore Generale della FAO ha affermato che gli acceleratori chiave per le misure “sono l’innovazione, la scienza e la tecnologia. L’investimento in ricerca e sviluppo è la più alta utilità marginale per i profitti. L’innovazione tecnologica e sociale può ridurre i fallimenti del mercato e migliorare il funzionamento del mercato“.