Siccità, Lago Maggiore in magra: niente camion sui traghetti

La siccità e l'assenza di precipitazioni fa scendere ancora il livello del Lago Maggiore: oggi all'idrometro di Baveno la quota è di 192,788 metri, abbondantemente sotto la prima soglia di magra. A causa dell'abbassamento del livello, camion e autobus non potranno viaggiare sul traghetto tra Verbania e Laveno. Lo ha annunciato la Navigazione Lago Maggiore: tutti i mezzi che superino il peso di 100 quintali non potranno salire sul traghetto fino a data da destinarsi. I mezzi pesanti quindi dovranno percorrere la strada che corre lungo il lago per poter raggiungere la sponda lombarda.