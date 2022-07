Siccità: la Liguria chiede lo stato di emergenza

MeteoWeb

La Regione Liguria ha chiesto al Governo lo stato di emergenza per la siccita‘. “Dopo la dichiarazione di alta severita’ idraulica fatta due giorni fa dall’autorita di bacino – ha detto il governatore Giovanni Toti – in tempi molto rapidi ho firmato il decreto di richiesta dello stato di emergenza al governo che contiene circa 10 milioni di euro di interventi emergenziali. Si va da bypass a scavi di pozzi, ad altri interventi che hanno carattere di urgenza“.

La parte piu’ consistente di questi finanziamenti riguardano l’Ato Centro Est, con 3,9 milioni per il potenziamento e l’interconnessione di reti idriche, nuove condotte di adduzione, realizzazione di nuovi pozzi, seguita dall’Ato Ovest, con 2,7 milioni, 2,2 milioni saranno destinati al centro ovest e 1,3 milioni all’Ato Est. “Poi aspettiamo l’ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile – continua Toti – che conterra’ anche gli interventi, sia quelli risarcitori alle imprese che potrebbero avere danni dalla situazione di scarsita’ idrica, che per quelli per gli investimenti strutturali, come il rifacimento dell’acquedotto del Roja al quale il Pnrr destina oltre 30 milioni di euro”.

“Oggi siamo intorno al 40% di piogge in meno rispetto alla media del periodo e abbiamo una situazione di bacini che sono in una fase avanzata di una cinquantina di giorni, l’invaso del Brugnato e’ ai livelli che si raggiungono solitamente ad agosto. La situazione andra’ via via aggravandosi. Questa situazione ci coinvolgera’ fino a settembre“, ha sottolineato Toti. L’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, dice: “stiamo correndo. Gli interventi emergenziali sono immediatamente disponibili se ci verranno concesse le risorse e sarebbero interventi necessari per affrontare questa prima emergenza. Altra cosa sono i temi strutturali che ci vedranno coinvolti nei prossimi anni”.