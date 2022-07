Siccità: il Piemonte chiede al Governo poteri straordinari

Per affrontare l'emergenza siccita', il Piemonte chiede al Governo poteri straordinari e maggiori finanziamenti. La richiesta e' stata formulata dall'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati, oggi in audizione in Commissione alla Camera. "Chiediamo - ha affermato Marnati - che a coordinare le attivita' di programmazione siano coinvolti i Presidenti delle Regioni, naturalmente in accordo con i Ministeri competenti, in quanto soggetti dotati di ampia conoscenza del proprio territorio. Per tale motivo riteniamo utile l'attribuzione di poteri straordinari mirati a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi".