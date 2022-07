Siccità, Crotti: “situazione drammatica, Po sotto di 9 metri a Cremona”

La situazione siccità in Lombardia, viste anche le previsioni del tempo, è drammatica, con province come Pavia e Cremona colpite più duramente rispetto ad altre provincie. Il livello del Po, nel Cremonese in particolare, è di nove metri sotto lo zero. Lo ha detto a Nova il Presidente di Confagricoltura Lombardia, Riccardo Crotti, a margine della presentazione del progetto "Nodes" all'Università di Pavia. "Noi - ha aggiunto - abbiamo purtroppo il rilascio degli invasi alpini a rilento e avremmo bisogno di più acqua per portare a casa almeno il primo prodotto, perché sulle seconde semine tanti in questo momento qua non l'hanno fatta e chi l'ha fatta non ha ottenuto nulla per via del terreno arido. Vedremo cammino facendo quali saranno le prospettive da pensare, anche nella bacinazione del Po, perché dovremo creare sei o sette bacini lungo il percorso del fiume per trattenere acqua e alzare la falda freatica". "Per il lago d'Idro - ha poi commentato Crotti - vale lo stesso discorso che per il Po, per il Serio, per il fiume Adda. Sono a livelli minimi, e se non piove il problema verrà accentuato, con aree che non ricevono acqua e non possono irrigare e non possono portare a termine le colture che ci sono nei campi".