Siccità: sconsigliata la navigazione sul Po in alcuni tratti

Su iniziativa di AIPo lo scorso 7 luglio si è riunita la rete degli Ispettorati di Porto del fiume Po per affrontare il tema della sicurezza della navigazione in questo periodo di magra eccezionale del fiume. Tale strumento di coordinamento permanente ha l'obiettivo di operare in modo efficace e coordinato per la sicurezza della navigazione lungo il fiume e per ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'utilizzo del Po come via navigabile.