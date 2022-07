Sicurezza nucleare: siglato protocollo d'intesa tra ISIN e la NNSA statunitense

Le due istituzioni si sono impegnate a collaborare per lo scambio di informazioni e di buone pratiche, promuovere attività formative e di ricerca e assicurare la protezione fisica delle materie nucleari e degli impianti per prevenire e controllare atti illeciti. Il protocollo d’intesa con la NNSA si aggiunse all’accordo già in atto da anni con la Nuclear Regulatory Commission, l’autorità che regolamenta la sicurezza degli impianti nucleari e dell’impiego di sostanze radioattive negli Stati Uniti, e costituirà un rilevante punto di riferimento per l’ISIN nello svolgimento dei suoi compiti di regolamentazione e controllo della protezione fisica delle materie e degli impianti nucleari, in stretta correlazione con gli aspetti della sicurezza nucleare.