Il Sole nasconde gli asteroidi: la loro presenza rivelata da telescopi crepuscolari

La forte luce del Sole è in grado di nascondere la presenza di alcuni asteroidi , che potrebbero però essere scovati grazie a un telescopio crepuscolare: alcuni di questi oggetti, descritti su Science, sono stati scoperti dagli astronomi del Carnegie Institution for Science.

In generale gli oggetti che orbitano tra il nostro pianeta e il Sole sono difficili da rilevare poiché sono spesso oscurati dalla luce proveniente dalla nostra stella. I telescopi crepuscolari sono utili per scrutare i NEO e classificare asteroidi particolari, come gli Atiras, che ruotano attorno alla Terra, i Vatiras, che orbitano attorno a Venere e i Vulcanoidi, oggetti ipotetici che si pensa ruotino attorno a Mercurio, ma non sono mai stati osservati finora.