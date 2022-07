Straordinario evento meteo in South Dakota: cielo verde prima di una tempesta | FOTO

MeteoWeb

I cittadini del South Dakota, negli USA, sono abituati alle tempeste conosciute come derechos: ne hanno avute due di recente. Quello a cui non sono abituati, però, è vedere il cielo che diventa verde subito prima che il maltempo dilani la regione. Un derecho, che il National Weather Service descrive come una potente tempesta di vento che si estende per oltre 240 miglia, si è spostato attraverso il South Dakota e altre parti delle pianure martedì e ha portato forti venti, fino a 99 miglia orarie in alcune aree.

Prima che il derecho colpisse Sioux Falls, la tempesta ha fatto diventare verde il cielo, grazie ad un fenomeno meteorologico insolito. Molte persone sui social hanno condiviso immagini dei cieli verdi, come si può vedere nella gallery fotografica scorrevole in alto. “Penso che abbia catturato l’attenzione di molte persone perché il cielo aveva quel colore verde davvero unico“, ha affermato Peter Rogers, meteorologo dell’ufficio del Weather Service a Sioux Falls. A volte si verificano colori insoliti prima o durante una tempesta a seconda di come la luce solare interagisce e si disperde tra le diverse particelle nell’atmosfera, ha affermato Rogers. Non è raro che durante una tempesta il cielo diventi viola o addirittura completamente scuro durante il giorno.

I cieli verdi prima o durante un temporale possono essere un indicatore di forte grandine, secondo il servizio meteorologico. Ma martedì non c’era grandine diffusa associata al derecho, ma il servizio meteorologico ha ricevuto un paio di segnalazioni di grandine sparse.

Ad Howard, a circa 70 miglia a nord-ovest di Sioux Falls, il derecho ha portato venti fino a 99 miglia orarie, secondo il Weather Service . All’aeroporto regionale di Sioux Falls, i venti hanno soffiato a 58 miglia orare o più per circa 45 minuti consecutivi, con un picco a 80 miglia orarie, ha riferito il servizio meteorologico. “Quando si parla di velocità del vento di tale entità, è sinonimo di tornado più debole o tornado di fascia bassa“, ha affermato Rogers. “Sono velocità del vento simili a un tornado“.

Il signor Rogers ha detto che il servizio meteorologico ha ricevuto segnalazioni di danni alle colture di alberi, alle linee elettriche e ad alcuni edifici. Non ci sono state segnalazioni di feriti o decessi associati al derecho nella regione di Sioux Falls. Mentre i cieli verdi erano insoliti, le pianure e il Midwest non sono estranei ai derecho, ha riferito ancora Rogers. “I residenti della zona sono molto ben consapevoli dei potenziali pericoli che esistono con quei forti venti“, ha detto.

Nell’agosto 2020, un potente derecho ha distrutto diverse case, demolito i raccolti e lasciato più di 250.000 persone senza elettricità in Iowa e Illinois. Almeno quattro morti sono state associate alla tempesta, secondo il servizio meteorologico.