Nuovo souvenir alla Casa Bianca: la moneta per la resistenza ucraina contro l’invasione russa

Un nuovo oggetto è entrato a far parte del negozio di souvenir della Casa Bianca: si tratta della moneta “Snake Island” progettata per innalzare miracolosamente la “resistenza ucraina contro l’invasione russa dell’isola“. Su uno dei lati della moneta vi è una fotografia aerea dell’isola nel Mar Nero, mentre sull’altro lato è rappresentato l’affondamento dell’ammiraglia della Marina russa “Mosca” con il detto “nave russa, vai a farti fottere“.

La moneta n. 9 – si legge sul sito web della Casa Bianca – onora la Resistenza ucraina contro l’invasione russa a Snake Island. Il 24 febbraio 2022 Snake Island è stata presa di mira il primo giorno dell’invasione russa dell’Ucraina. Situato nel Mar Nero, e noto anche come isola di Zmiinyi, l’attacco è stato ampiamente pubblicizzato quando un clip audio dell’incrociatore russo Moskva che ordinava ai soldati ucraini di arrendersi è stato tristemente risposto con “nave da guerra russa, vai a farti fottere!“, si legge ancora.

La risposta è diventata virale, poiché molti credevano che i soldati fossero stati uccisi in azione. Più tardi, è emerso che anche una nave civile di ricerca e soccorso che cercava di evacuare i soldati è stata catturata insieme ai soldati di Snake Island. Il 24 marzo 2022 Sapfir e 19 marinai civili ucraini sono stati rilasciati dalla Russia in uno scambio di prigionieri. Il vice primo ministro ucraino Vereschchuk ha recentemente dichiarato che stanno lavorando per il rilascio dei prigionieri di Snake Island.

Si tratta delle 34esima moneta presentata nella collezione di monete Historic Moments of the American Presidency Coin Collection. Il prezzo della moneta si aggira intorno ai 100 dollari e il 20% di tutti i profitti di questa vendita andrà direttamente alle donne e ai bambini ucraini bisognosi attraverso il negozio di articoli da regalo della Casa Bianca.