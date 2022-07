“Spaghetti” su Marte: il rover Perseverance trova un misterioso oggetto

I funzionari dell'agenzia spaziale ritengono che l'oggetto sia una corda lasciata dopo l'atterraggio di Perseverance. L‘oggetto potrebbe provenire dal rover o dal suo modulo di discesa, un componente simile a un jet pack a razzo utilizzato per far scendere in sicurezza il rover sulla superficie del pianeta, secondo un portavoce della missione Perseverance presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA a Pasadena, in California. Perseverance non era stato precedentemente nell'area in cui è stato trovato l’oggetto, quindi è probabile che il vento l'abbia portato lì, ha detto il portavoce. Quando Perseverance ha rivisitato il sito del filo quattro giorni dopo, l'oggetto era scomparso.