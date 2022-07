Spagna: torna la festa di San Firmino, conto alla rovescia per la corsa dei tori di Pamplona

MeteoWeb

Conto alla rovescia a Pamplona per il ritorno della festa di San Firmino, cancellata nel 2020 e nel 2021 a causa della pandemia. Le celebrazioni inizieranno oggi alle 12, quando l’ex calciatore ed ex allenatore Juan Carlos Unzué farà partire il petardo (“chupinazo”) tradizionalmente utilizzato per l’inizio della festa. Seguiranno eventi, concerti, musica popolare e l’encierro: i tori vengono liberati all’interno di un percorso che, attraverso le strade della città, conduce all’arena delle corride, e molte persone si fanno inseguire dagli animali tentando di non farsi incornare.

La festa di San Firmino si concluderà il 14 luglio. Il sindaco di Pamplona ha chiesto ai partecipanti molta prudenza, dato l’elevato livello di circolazione di SARS-CoV-2.