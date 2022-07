Spagna, oggi la prima corsa tori a Pamplona dopo la pandemia, nessun incornato

MeteoWeb

A Pamplona è tornata la tradizionale corsa dei tori, che si tiene in occasione della Festa di San Firmino, dopo lo stop causa pandemia. L’encierro si è svolto senza gravi incidenti: tra i corridori nessuno è stato incornato, anche se non sono mancati urti e cadute. Sei tori hanno attraversato le strade di Pamplona in circa 2 minuti e 35 secondi senza provocare troppi danni tra le migliaia di persone che affollavano il percorso. Secondo l’ospedale di Pamplona solo cinque persone sono state ricoverate dopo la corsa, nessuna in codice rosso. Nel pomeriggio si terrà la corrida del centenario dell’arena di Pamplona con quattro tori.