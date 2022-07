Spazio: collaborazione più stretta tra ASI e Regione Puglia

Le due istituzioni si impegnano per tre anni a collaborare attraverso la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, progetti di ricerca, sviluppo e dimostrazione in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, con l'obiettivo di favorire forme di sinergia tra enti di ricerca, amministrazioni pubbliche, università, distretti tecnologici e imprese. Le aree di comune interesse riguarderanno i settori dell'osservazione della Terra, delle telecomunicazioni e della navigazione satellitare. L’attuazione dell’Accordo sarà affidata a successivi accordi attuativi.

“Tenuto conto del ruolo che lo Spazio gioca a favore della ricerca e dello sviluppo economico, in termini di impulso al progresso scientifico e tecnologico, - ha affermato il presidente dell’ASI Giorgio Saccoccia - con la firma di questo accordo l’Agenzia ribadisce il proprio ruolo di promotore di progetti ed iniziative che coinvolgano anche le Regioni. La Regione Puglia vede operare nel proprio territorio attori importanti del settore spaziale e da sempre ha dimostrato forte interesse e sensibilità per le attività spaziali. La Puglia rappresenta una delle regioni italiane in cui maggiore è la presenza di attività industriali aerospaziali, sia per numero di insediamenti produttivi che di addetti impiegati, ed in Puglia sono presenti aziende con prodotti diversificati che coinvolgono l'intera filiera, dalla produzione di componentistica a quella dei software aerospaziali”.