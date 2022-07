Sri Lanka, assalto al palazzo presidenziale: Rajapaksa in fuga, manifestanti nuotano nella sua piscina | FOTO

MeteoWeb

Caos in Sri Kanka dove manifestanti in protesta hanno assediato la residenza del presidente Gotabaya Rajapaksa. Le forze di polizia sono intervenute con gas e lacrimogeni per fermare i dimostranti che da giorni chiedono le dimissioni del leader. Secondo fonti della Difesa il presidente sarebbe fuggito in elicottero poco prima dell’assalto e “portato in un luogo sicuro“. Dopo la sua fuga, i manifestanti hanno fatto irruzione nella sua residenza e si sono anche tuffati nella sua piscina. Le immagini, rilanciate dalla Bbc, mostrano decine di persone accalcate lanciarsi in acqua e fare i tuffi. Il Paese da mesi è colpito da una gravissima crisi economica che l’ha portato in bancarotta: da qui, le dure proteste popolari che hanno costretto Rajapaksa alla fuga.

Cosa sta succedendo in Sri Lanka, una bomba sociale di 23 milioni di persone sconvolto da una crisi senza precedenti

La crisi economica morde lo Sri Lanka e la disperazione dilaga al punto che il Governo sta chiedendo assistenza alimentare ai Paesi vicini, in particolare all’Associazione per la Cooperazione Regionale dell’Asia Meridionale. Un’iniziativa che evidenzia come lo Sri Lanka stia scivolando da un Paese a reddito medio-alto, il piu’ prospero tra i suoi vicini, a uno dipendente da donazioni e prestiti d’emergenza per cibo, medicine e carburante. Si tratta per questa perla dell’Oceano Indiano della sua peggiore crisi economica dall’indipendenza del 1948, colpita da una combinazione di fattori tra cui l’impatto della pandemia di Covid-19 sull’economia dipendente dal turismo, l’aumento del prezzo del petrolio e i tagli al bilancio pubblico. L’inflazione ha raggiunto il 54,6% e dovrebbe arrivare al 60% entro la fine dell’anno. Per il 2022, e’ prevista una contrazione del Pil tra il 4% e il 5% anche se il governo punta a una contrazione piu’ contenuta, pari all’1%, della crescita per l’anno prossimo. Nel I trimestre, invece, il Pil e’ diminuito dell’1,6%, contro la crescita del 4,3% registrata nel I trimestre del 2021. Sempre nel 2021, l’incremento annuale e’ stato del 3,5%. Cifre ormai lontane per un Paese in cui la disperazione tra i suoi 22 milioni di abitanti e’ tale che la gente e’ costretta a racimolare legna per cucinare.

La mancanza cronica di valuta estera ha portato a un’inflazione dilagante e alla carenza di importazioni, tra cui carburante, medicine e altri beni di prima necessita’. Il Paese e’ andato in default su un debito internazionale di oltre 50 miliardi di dollari, ed entro agosto deve presentare un piano di ristrutturazione all’Fmi. Nelle ultime settimane, e’ stato investito da gravi carenze di beni essenziali, una situazione che e’ peggiorata con l’esaurimento delle riserve estere. Negli ultimi mesi la carenza di carburante ha portato a lunghi blackout con la chiusura delle centrali elettriche, mentre gli ospedali stanno rimandando le cure a causa della mancanza di medicinali. A peggiorare la situazione anche il fatto che i raccolti sono diminuiti drasticamente dopo che il presidente Gotabaya Rajapaksa ha vietato bruscamente i fertilizzanti chimici lo scorso anno. La decisione e’ stata rapidamente revocata, ma da allora le importazioni di riso nello Sri Lanka – che in precedenza era autosufficiente – sono aumentate del 368%. Intanto i residenti soffrono la disperazione e si rivolgono sempre piu’ spesso alle piattaforme dei social media, tra cui Facebook, WhatsApp, Instagram e Twitter, per reperire beni di prima necessita’ e contribuire alla raccolta di fondi per i bisognosi. Ci sono piu’ di 11 milioni di utenti di Internet in Sri Lanka, circa la meta’ della popolazione: quando le proteste contro la gestione della crisi da parte del governo sono diventate violente all’inizio di aprile, le autorita’ hanno imposto un blackout dei social media a livello nazionale per circa 15 ore “per mantenere la calma”, una mossa che ha attirato critiche da parte del governo. Peraltro gli srilankesi trovano piu’ facile fare richieste online perche’ si sentono meno inibiti negli spazi virtuali.

Settimane di proteste a volte violente hanno portato alle dimissioni di ministri chiave a maggio scorso. Lo Sri Lanka deve almeno 3,5 miliardi di dollari alla Cina e ad altri Paesi e i fondi d’investimento globali che hanno prestato decine di miliardi a Colombo vogliono garanzie che ogni riduzione del debito che forniranno sara’ compensata da Pechino. A causa della crisi economica senza precedenti, secondo l’Onu, circa l’80% della popolazione salta i pasti perche’ non puo’ piu’ permettersi di comprare cibo. Come prevedibile, e’ salito vertiginosamente il prezzo della legna da ardere, cosi’ in molti la cercano direttamente nelle foreste, infestate da infetti, rischiando addirittura la vita. Nel frattempo piu’ di 1.000 cucine sono esplose nel Paese, uccidendo almeno sette persone e ferendone altre centinaia, perche’ i fornitori di gas cercano di tagliare i costi aumentando la percentuale di propano, facendo salire la pressione a livelli pericolosi. Nel frattempo, mentre sono in corso i colloqui con l’Fmi da cui dovrebbe arrivare un prestito per 51 miliardi di dollari, il governo di Colombo pensa a misure tampone per superare la crisi e a favorire ingresso di valuta. Ad esempio, ha recentemente abbassato a 21 anni l’eta’ minima per consentire a una donna di lavorare all’estero.

Le rimesse dei cittadini dello Sri Lanka che lavorano all’estero erano da tempo una delle principali fonti di valuta estera per il Paese, con circa 7 miliardi di dollari all’anno. A causa della pandemia, questa cifra era scesa a 5,4 miliardi di dollari entro il 2021 e quest’anno scendera’ sotto i 3,5 miliardi di dollari. Per questo motivo, e’ stato allargato il bacino delle donne che possono recarsi all’estero per trovare un impiego. Le restrizioni erano state introdotte nel 2013 dopo che una 17enne dello Sri Lanka venne decapitata in Arabia Saudita per la morte di un bambino a lei affidato. Dopo il clamore suscitato dall’esecuzione, solo le donne con piu’ di 23 anni erano state autorizzate a viaggiare all’estero. Piu’ di 1,6 milioni di persone in questa nazione di 22 milioni lavoravano all’estero, soprattutto in Medio Oriente ma questo numero era sceso considerevolmente. Intanto le Nazioni Unite hanno avvertito che la crisi economica potrebbe trasformarsi in una grave crisi umanitaria, con milioni di persone che hanno gia’ bisogno di aiuti.