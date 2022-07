Stazione Spaziale, Russia: "il ritiro dipende dalle condizioni della ISS"

La Russia ha annunciato più volte il ritiro dal progetto della Stazione Spaziale Internazionale, ma non lo ha ancora notificato ai partner: l'agenzia Tass, citando il capo di Roscosmos Yury Borisov, riporta che il processo inizierà dopo il 2024 e terrà conto dello stato tecnico della Stazione. "Abbiamo appena detto che inizieremo il processo di ritiro dopo il 2024. Se accadrà a metà del 2024 o nel 2025 ciò dipenderà tra le altre cose dallo stato e dalla capacità lavorativa della stessa Iss. Non è un segreto," ha affermato Borisov in un'intervista al canale televisivo Rossiya-24.