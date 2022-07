I Sumeri videro un asteroide cadere sull’Austria: le prove in una tavoletta di argilla

MeteoWeb

Nel 2008, per la prima volta, è stata tradotta una tavoletta di argilla cuneiforme che ha lasciato perplessi gli studiosi per oltre 150 anni. La tavoletta, secondo i ricercatori, riporta l’osservazione, da parte di un astronomo sumero, dell’impatto di un asteroide a Köfels, in Austria, ed è stata pubblicata in un libro, A Sumerian Observation of the Köfels’ Impact Event.

La frana gigante centrata a Köfels in Austria ha uno spessore di 500 metri e un diametro di cinque chilometri ed è stata a lungo un mistero da quando i geologi l’hanno osservata per la prima volta nel XIX secolo. La conclusione tratta dalla ricerca a metà del XX secolo era che poteva essere stata causata da un impatto meteoritico molto grande. Si è giunti a questa conclusione per via dell’evidenza di pressioni di schiacciamento ed esplosioni. Ma questa ipotesi ha perso terreno in seguito ad una migliore comprensione dei siti di impatto sviluppata alla fine del XX secolo. Nel caso di Köfels non c’è un cratere, quindi agli occhi moderni non sembra come dovrebbe apparire un sito di impatto. Tuttavia, l’evidenza che ha lasciato perplessi i primi ricercatori rimane inspiegabile dall’idea che si tratti solo di un’altra frana.

Lo studio

La ricerca di Alan Bond, Managing Director di Reaction Engines Ltd e Mark Hempsell, Senior Lecturer in Astronautics presso l’Università di Bristol, riporta in gioco la teoria dell’impatto. È incentrato su un altro mistero del XIX secolo, una tavoletta cuneiforme nella collezione del British Museum n. K8538 (nota come “il Planisfero“). Venne rinvenuta da Henry Layard nei resti della biblioteca nella Royal Place a Ninive e fu realizzato da uno scriba assiro intorno al 700 a.C. È un’opera astronomica in quanto contiene disegni di costellazioni e il testo ha nomi di costellazioni note. Ha attirato molta attenzione, ma in oltre cento anni nessuno è riuscito a trovare una spiegazione convincente di cosa fosse effettivamente.

La svolta

Con moderni programmi per computer in grado di simulare traiettorie e ricostruire il cielo notturno di migliaia di anni fa, i ricercatori hanno stabilito a cosa si riferisce la tavoletta Planisphere. È una copia del taccuino notturno di un astronomo sumero mentre registra gli eventi nel cielo prima dell’alba del 29 giugno 3123 a.C. (calendario giuliano). Metà della tavoletta registra le posizioni dei pianeti e la copertura nuvolosa, come qualsiasi altra notte, ma l’altra metà della tavoletta registra un oggetto abbastanza grande da poterne notare la forma anche se è ancora nello spazio. Gli astronomi hanno annotato accuratamente la sua traiettoria rispetto alle stelle, che con un errore migliore di un grado è coerente con un impatto a Köfels.

L’osservazione suggerisce che l’asteroide ha un diametro di oltre un chilometro e che l’orbita originale attorno al Sole era di tipo Aten, una classe di asteroidi che orbita vicino alla terra, che è in risonanza con l’orbita terrestre. Questa traiettoria spiega perché non ci sono crateri a Köfels. L’angolo in arrivo era molto basso (sei gradi) e significa che l’asteroide ha tagliato una montagna chiamata Gamskogel sopra la città di Längenfeld, a 11 chilometri da Köfels, e questo ha causato l’esplosione dell’asteroide prima che raggiungesse il suo punto di impatto finale. Mentre percorreva la valle, è diventata una palla di fuoco di circa cinque chilometri di diametro (la dimensione della frana). Quando ha colpito Köfels ha creato enormi pressioni che hanno polverizzato la roccia e causato la frana, ma poiché non era più un oggetto solido non ha creato un classico cratere da impatto.

Mark Hempsell, parlando dell’evento di Köfels, ha dichiarato: “Un’altra conclusione si può trarre dalla traiettoria. Il pennacchio posteriore dell’esplosione (il fungo atomico) sarebbe piegato sul Mar Mediterraneo rientrando nell’atmosfera sul Levante, sul Sinai e sull’Egitto settentrionale. Il riscaldamento a terra, anche se molto breve, sarebbe sufficiente per incendiare qualsiasi materiale infiammabile, compresi capelli e vestiti umani. È probabile che a causa dell’esplosione siano morte più persone sotto il pennacchio che nelle Alpi“.