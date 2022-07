La Superluna del Cervo sull'isola di Tavolara in Sardegna | FOTO

Il Gruppo Astrofili Palidoro non si ferma nemmeno in vacanza: il 13 luglio, l'astrofilo Francesco Tronci si è trovato in Sardegna ed ha immortalato la cosiddetta Superluna del Cervo sorgere sull'isola di Tavolara. La foto in alto è stata ottenuta dalla somma di ben 55 scatti realizzati ad esposizioni diverse ed elaborati opportunamente da Giuseppe Conzo.