Svelato il 'mistero' dei colori brillanti del corallo: lo studio

I coralli brillano, anche a una profondità di 45 metri, ma laggiù è piuttosto buio, quindi chi o cosa dovrebbe vederli? Ora, i ricercatori dell'Università di Tel Aviv (TAU) sono riusciti a dimostrare per la prima volta che i colori fluorescenti dei coralli sono progettati per fungere da esca per le loro prede. Il nuovo studio, condotto in collaborazione con il Museo di Storia Naturale Steinhardt della TAU e l'Istituto Interuniversitario di Scienze Marine di Eilat, ha dimostrato per la prima volta che il fenomeno 'magico' nelle scogliere profonde in cui i coralli mostrano fluorescenza ha lo scopo di attirare il loro 'pranzo'. Lo studio mostra inoltre che gli animali marini di cui predano i coralli riconoscono i colori fluorescenti e ne sono attratti. Lo studio è stato condotto dal Dr. Or Ben-Zvi, in collaborazione con Yoav Lindemann e il Dr. Gal Eyal, sotto la supervisione del Prof. Yossi Loya della Scuola di Zoologia e Steinhardt. Hanno pubblicato le loro scoperte sulla rivista Communications Biology con il titolo "Coral fluorescence: a prey-lure in deep habitats".

I ricercatori, come si legge sul Jerusalem Posti, hanno spiegato che per secoli gli amanti della natura e gli scienziati sono stati affascinati dal fatto che le creature nel mare siano in grado di brillare. Il fenomeno è molto comune nei coralli che costruiscono barriere coralline, ma il suo ruolo biologico è stato oggetto di continui dibattiti. Nel corso degli anni sono state testate numerose ipotesi, ad esempio se questo fenomeno protegga dalle radiazioni o ottimizzi la fotosintesi. Forse, hanno pensato, si tratta di un'attività antiossidante intesa a proteggere dagli erbivori o ad attirare le alghe simbiotiche sui coralli. Quest'ultimo studio mostra che la funzione della fluorescenza dei coralli è in realtà quella di fungere da esca per la preda.

Nello studio, i ricercatori hanno messo alla prova la loro ipotesi. Per prima cosa volevano sapere se il plancton – piccoli organismi che vanno alla deriva nel mare insieme alla corrente – sono attratti dalla fluorescenza sia in laboratorio che in mare. Quindi, in laboratorio, i ricercatori hanno quantificato le capacità predatorie dei coralli mesofotici (coralli che vivono tra l'area poco profonda della barriera corallina e la zona profonda e completamente oscura dell'oceano), che mostrano diversi aspetti fluorescenti.

Metodo di studio

Per testare la potenziale attrazione dei plancton per la fluorescenza, i ricercatori hanno utilizzato, tra gli altri, il crostaceo Artemia salina, che viene impiegato in molti esperimenti e come cibo per i coralli.

I ricercatori hanno notato che quando ai crostacei è stata data la possibilità di scegliere tra un bersaglio fluorescente verde o arancione rispetto a un chiaro bersaglio di "controllo", hanno mostrato una preferenza significativa per il bersaglio fluorescente. Inoltre, quando ai crostacei è stata data una scelta tra due obiettivi chiari, è stato osservato che le sue scelte erano distribuite casualmente nell'impostazione sperimentale. In tutti gli esperimenti di laboratorio, i crostacei hanno mostrato una preferenza per il segnale fluorescente. Risultati simili sono stati presentati utilizzando un crostaceo autoctono del Mar Rosso. Ma a differenza dei crostacei, i pesci che non sono considerati prede dei coralli non hanno mostrato queste tendenze; invece, hanno evitato i bersagli fluorescenti in generale e i bersagli arancioni in particolare. Nella seconda fase dello studio, l'esperimento è stato condotto nell'habitat naturale dei coralli, a circa 40 metri di profondità nel mare, dove le trappole fluorescenti (sia verdi che arancioni) hanno attratto il doppio di plancton rispetto alla trappola trasparente. "Abbiamo condotto un esperimento nelle profondità del mare per esaminare la possibile attrazione di collezioni diverse e naturali di plancton alla fluorescenza, nelle correnti naturali e nelle condizioni di luce che esistono nelle acque profonde", ha spiegato Ben-Zvi. "Poiché la fluorescenza è 'attivata' principalmente dalla luce blu (la luce delle profondità marine), a queste profondità la fluorescenza è illuminata naturalmente e i dati emersi dall'esperimento erano inequivocabili, simili all'esperimento di laboratorio".

Nell'ultima parte dello studio, i ricercatori hanno esaminato i tassi di predazione dei coralli mesofotici che sono stati raccolti a 45 metri sotto la superficie nel Golfo di Eilat e hanno scoperto che i coralli che mostravano fluorescenza verde godevano di fonti di cibo che erano del 25% superiori a coralli che esibiscono fluorescenza gialla.

"Molti coralli mostrano uno schema di colore fluorescente che mette in risalto le loro bocche o le punte dei tentacoli, un fatto che supporta l'idea che la fluorescenza, come la bioluminescenza (la produzione di luce da una reazione chimica), agisca come un meccanismo per attirare la preda", ha detto Loya. "Lo studio dimostra che l'aspetto luminoso e colorato dei coralli può fungere da esca per attirare il plancton nuotatore verso i predatori terrestri, come i coralli, e soprattutto negli habitat in cui i coralli richiedono altre fonti di energia in aggiunta o in sostituzione della fotosintesi ( produzione di zucchero da parte di alghe simbiotiche all'interno del tessuto del corallo utilizzando l'energia della luce)”. “Nonostante le lacune nelle conoscenze esistenti riguardo alla percezione visiva dei segnali di fluorescenza da parte del plancton, lo studio attuale presenta prove sperimentali del ruolo della fluorescenza nei coralli, che attira le prede. Suggeriamo che questa ipotesi, che chiamiamo "ipotesi della trappola di luce", possa applicarsi anche ad altri organismi fluorescenti nel mare e che questo fenomeno possa svolgere un ruolo maggiore negli ecosistemi marini di quanto si pensasse in precedenza", ha concluso Ben-Zvi.