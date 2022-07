Ministro dell’Energia svizzero: “nessuna garanzia che avremo sempre abbastanza gas”

MeteoWeb

Le imprese svizzere sarebbero le prime a razionare l’energia in caso di carenza di approvvigionamento, ha detto alla Sonntags Zeitung il Ministro dell’Energia svizzero Simonetta Sommaruga, avvertendo che il governo non può garantire che ci sarà sempre abbastanza gas per tutti. Priva di sbocchi sul mare, la Svizzera ottiene il suo gas attraverso hub commerciali nei Paesi vicini dell’Unione europea, quindi eventuali interruzioni in Europa colpirebbero anche la Svizzera.

La Svizzera ha una domanda di gas relativamente bassa, che copre circa il 15% del consumo totale di energia. Secondo i dati del governo, circa il 42% del gas viene utilizzato per riscaldare le famiglie e il resto nell’industria e nei settori dei servizi e dei trasporti. Tuttavia, dipende comunque da petrolio e gas importati. “Ecco perché nessuno può garantire che ci sarà sempre abbastanza gas per tutti“, ha detto Sommaruga.

Le sue osservazioni sono arrivate dopo che, nei giorni scorsi, il governo svizzero ha delineato i piani per affrontare una possibile carenza di gas naturale questo inverno e ha affermato che potrebbe ricorrere al razionamento, se altre misure si rivelassero insufficienti.