Meteo Svizzera, "evento raro e nuovo record": zero termico a 5.184 metri

"Un evento raro diventa anche un nuovo record": in Svizzera, l'attuale ondata di caldo ha fatto alzare la quota dello zero termico. La scorsa notte, il limite ha raggiunto infatti la quota di 5.184 metri sul livello del mare, battendo il vecchio record di 5.117 metri, primato che resisteva dal 20 luglio 1995, ha riportato Meteo Svizzera. È molto raro che l'isoterma di zero gradi salga oltre i 5000 metri, ha sottolineato MeteoSvizzera.