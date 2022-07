Tartarughe marine nate dentro il porto turistico di Siculiana | FOTO e VIDEO

"Il porto turistico di Siculiana, completamente insabbiato, è diventato un grande posteggio. Tra queste dune di sabbia alcune settimane fa una tartaruga Caretta caretta ha deposto le sue uova ed è andata via. Questa mattina i volontari di Mareamico hanno scoperto le tracce delle tartarughine appena nate, che invece di andare verso il mare, hanno preso la direzione opposta, per colpa delle luci della strada di Siculiana marina": è quanto racconta in una nota la stessa associazione.