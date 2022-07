La Nasa svelerà nelle prossime ore le prime immagini a colori catturate dal Telescopio spaziale James Webb. Ad illustrare pubblicamente la prima foto catturata dal telescopio è atteso il presidente americano Joe Biden , nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca che al momento, nella notte italiana, ha oltre un'ora di ritardo e non è ancora iniziata. Per il telescopio da 10 miliardi di dollari non si tratta delle prime immagini svelate al mondo, ma quelle che verranno pubblicate nelle prossime ore sono le prime a svelare le effettive potenzialità dello strumento. Secondo quanto annunciato dalla Nasa, verranno diffuse tra l'altro immagini della formazione di una stella, dell'atmosfera di un esopianeta, un'immagine dell'universo e quelle di un insieme di galassie.

Utilizzando la tecnologia a infrarossi, il telescopio Webb è in grado di perforare la polvere cosmica e fotografare il 'passato', come mai fatto prima, rivelando la nascita delle prime galassie e la formazione delle stelle nel nascente universo.La Nasa svelerà oggi e domani le prime immagini a colori catturate dal Telescopio spaziale James Webb. Ad illustrare pubblicamente la prima foto catturata dal telescopio sarà oggi il presidente Joe Biden, nel corso di una cerimonia alla Casa Bianca. Per il telescopio da 10 miliardi di dollari non si tratta delle prime immagini svelate al mondo, ma quelle che verranno pubblicate oggi e domani sono le prime a svelare le effettive potenzialità dello strumento. Secondo quanto annunciato dalla Nasa, verranno diffuse tra l'altro immagini della formazione di una stella, dell'atmosfera di un esopianeta, un'immagine dell'universo e quelle di un'insieme di galassie. Utilizzando la tecnologia a infrarossi, il telescopio Webb è in grado di perforare la polvere cosmica e fotografare il 'passato', come mai fatto prima, rivelando la nascita delle prime galassie e la formazione delle stelle nel nascente universo.