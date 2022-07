Potenti tempeste nella turbolenta atmosfera di Giove: gli ipnotici vortici "catturati" dalla sonda Juno

Potenti tempeste attorno al Polo Nord di Giove creano turbini in nuove straordinarie immagini catturate dalla sonda Juno della NASA durante il suo flyby ravvicinato al gigante gassoso, effettuato lo scorso 5 luglio. Le tempeste raggiungono profondità di oltre 50 km nella turbolenta atmosfera di Giove e sono larghe centinaia di km, ha spiegato la NASA. Gli scienziati stanno studiando queste tempeste per capire cosa determina la loro formazione e conferisce loro caratteristiche sorprendenti e uniche.

Osservazioni passate di Giove hanno dimostrato che questi cicloni variano di colore in base alla direzione in cui ruotano e alla loro posizione. Ad esempio, le tempeste che ruotano in senso antiorario nell'emisfero settentrionale di Giove e quelle che ruotano in senso orario nell'emisfero meridionale hanno forme e colori nettamente differenti da quelle che ruotano in senso orario a Nord e in senso antiorario a Sud.