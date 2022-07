Un forte terremoto ha colpito pochi minuti fa la metropoli di Guayaquil, in Ecuador. In base alle prime informazioni, la scossa è stata di magnitudo 6.1 con epicentro esattamente nel popoloso sobborgo di Samborondón. L'alta densità abitativa dell'area (a Guayaquil vivono 3 milioni di persone) rende in questi minuti grandi le preoccupazioni delle conseguenze del sisma. La scossa s'è verificata alle 00:30 italiane, le 17:30 del pomeriggio locale.