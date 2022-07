Scosse di terremoto in Emilia Romagna: epicentro a Meldola

Scosse di terremoto si sono verificate nella serata di oggi, mercoledì 13 luglio, in Emilia Romagna. Una prima scossa ha avuto magnitudo 3.1 ed epicentro a Meldola, nei pressi di Predappio, in provincia di Forlì-Cesena. L'evento è avvenuto ad una profondità di 9.6km. Tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione, non solo dalle zone più vicine all'epicentro ma anche da Bologna e Modena. I residenti hanno avvertito chiaramente alcuni boati. Non si registrano danni.